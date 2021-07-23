Mudurnu’da feci kaza

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Sakarya'dan Ankara istikametine seyreden Süleyman D. yönetimindeki 54 ND 814 plakalı otomobil, Bostancılar köyü mevkiinde Rafet D'nin kullandığı ot balyası yüklü 54 LD 552 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.