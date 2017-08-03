Haber: Esra ÖZTÜRK

Olay öğle saatlerinde ilimiz Mudurnu ilçesi Keçikıran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gökçeoğlu kontrolünde olan traktör, köy yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilerek ters döndü. Olay yerinden geçen köylüler, Gökçeoğlu’nun traktör altında ezilen bedenini görünce 112 Acil Servis ve Bolu Belediyesine Bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökçeoğlu’nun öldüğünü tespit ederken, itfaiye ekipleri cansız bedeni traktörün altından çıkardı.