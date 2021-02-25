Mudurnu’da hizmet içi eğitim

Haber: N. Halid Altundal

Hizmet içi eğitim semineri bu eğitimle personelin, mesleğini en iyi şekilde yapması hedefleniyor. Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt koordinasyonunda gerçekleşen eğitime İlgili İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Toplamda 13 Orman İşletme Şefi ve 50 Orman Muhafaza Memurunun katıldığı eğitimde, nakliye yönetmeliği, damga yönetmeliği,7064 sayılı tamim, 293 sayılı ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ile ilgili tebliğ, 305 sayılı tebliğ ve orman zararlıları ile mücadele konuları İlgili İşletme Şefleri tarafından hazırlanan sunularla anlatıldı. Özellikle göreve yeni başlayan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının eğitimi için düzenlenen seminer karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşti. Düzenlenen bu eğitimle personelin görevini yaparken sıkıntıya girmemesi ve mesleğini en iyi şekilde yapması hedefleniyor.