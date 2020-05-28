Mudurnu’da inşaattan düşen işçi öldü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu İlçemizde Mudurnu Çok Programlı lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin kullandığı binanın güçlendirme çalışması sırasında yaşanan kazada okulun bahçesine düşen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen Murtaza Tahir isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram tatilinin ardından yeniden başlayan inşaat çalışmasında yaşanan kazanın görgü tanıkları, “iç duvarların kırılması ve perde beton için yer hazırlanması sırasında arkadaşımız dengesini kaybederek 4-5 metre yükseklikten beton zemin olan merdiven boşluğuna düştü. Hemen 112’yi arayarak ambulans çağırdık ama hiç hayat belirtisi yoktu” ifadesinde bulundular.

Olay yerine gelen Ambulans ekibi tarafından işçi Murtaza Tahir cansız bedeni adli tıpa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 12:40