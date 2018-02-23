Mudurnu Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Bolu merkeze bağlı Ilıcakınık Köyü’nde görülen şap hastalığı nedeniyle Mudurnu Hayvan Pazarı kapatıldı. Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu / Ilıcakınık Köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, Mudurnu Hayvan Pazarı Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23.02.2018 tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır. Halkımıza önemle duyurulur.”