Mudurnu’da kaza: 1 can kaybı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Göynük'ten Mudurnu yönüne giden M.K. idaresindeki 41 EB 029 plakalı tır, Çavuşderesi köyü Cinler Mahallesi mevkiinde el arabasıyla taşıdığı odunları yolun karşısına geçirmeye çalışan Fikret Yılmaz'a (66) çarptı.
Haber: Erdal Tanrıverdi
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.