Mudurnu’da kaza: 1 yaralı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre kaza saat 17:30’da Mudurnu ilçesi Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu istikametine gitmekte olan 74 AL 388 plakalı tır sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü Nurullah Demir yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.