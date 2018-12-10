Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, Nallıhan istikametinden gelen İ.K. idaresindeki 41 EH 950 plakalı otomobil, Taşkesti istikametinde seyreden E.C. yönetimindeki 54 YD 187 plakalı otomobil ile Nallıhan Mudurnu kavşağında çarpıştı.Kazada, araç sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.D, G.C, M.U. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.