Mudurnu’da konserve sezonu başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu’da kış hazırlıklarına yardımcı olmak için salça ve marmelat hazırlanmasını sağlayan İsmail ve Müzzeyen Bozkurt çifti, vatandaşların kırsalda yetiştirdikleri kuşburnu, domates, biber, elma, ayva, armut gibi meyve ve sebzeleri değerlendiren bir tesis kurdu.

Kırsalda bilek gücüyle yapılan uygulamaları kurdukları tesis sayesinde 15 dakikada yaptıklarını belirten çift, Mudurnu’daki tüm ilçe sakinlerine yardımcı olduklarını belirtti. Bozkurt ailesinin atölyesine gelen vatandaşlar ise saatlerini alan salça ve marmelat uğraşlarını artık kısa sürede bitirdikleri için mutlu olduğunu belirttiler.