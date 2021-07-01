Mudurnu’da korkutan yangın

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu ilçesi Gürçam Köyü Erenler mevkiinde, sıcak havanın etkisiyle birlikte ormanlık alan henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten alevlenmeye başladı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu Orman İşletme Orman Yangın söndürme ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar köylüler traktörler ve yangın söndürme tankerlerinin yardımıyla birlikte alevleri söndürmek için seferber oldu. Orman İşletmesi tarafından ani müdehalede bulunulmak üzere köylere verilen, yangın tankerlerinin etkisi yangını söndürmede büyük etkisi oldu. Yangın daha fazla büyümeden kısa süre içerisinde alevler kontrol altına alındı.