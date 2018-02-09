Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesi Kaygana Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de büyük bir panikle kendini hemen dışarıya attı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın üst katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.