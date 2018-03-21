Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde okuma yazam seferberliği projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında Mudurnu Halk Eğitimi Merkezi tarafından kentte ve Taşkesti beldesinde açılan okuma yazma kursları açıldı. Kurslara 24 kişi katıldı. Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, okuma yazma kursunun verildiği Cumhuriyet İlkokulu ziyaret ederek, verilen eğitim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mudurnu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalettin Özlü yaptığı açıklamada, 40 ile 70 yaş arasındaki vatandaşların kurs açılmasını çok istediğini, açılan kurslara 24 kursiyerin başvurduğunu, kursiyerlerin 120 saatlik eğitimin ardından kursu tamamlayacaklarını söyledi.
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