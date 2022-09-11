Mudurnu’da Organ Bağışı kampanyası



Haber. Uğur Balaban

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı’nda kurulan stantta organ bağışının önemi, hareketli hayatın önemi, kanserden korunma, erken teşhisin önemi, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, Covid-19 aşıları, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın önemi, sigara bırakma gibi halk sağlığı konularında farkındalık ve eğitimler ile tansiyon ölçümü yapılıyor. Önemli organizasyona gelen misafirleri ağırlayan Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise ”Tüm halkımızı standımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.