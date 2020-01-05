Mudurnu’da pazarcı esnafına darbe

Haber: BMA

İlimiz Mudurnu ilçesinde soğuk kış günlerinde evine ekmek götürebilmek için uğraş veren pazarcı esnafına Mudurnu Belediyesi büyük darbe vurdu. Yaz kış demeden zor şartlar altında çalışarak yaşamlarını sürdüren pazarcı esnafına darbe Belediye Başkanı Necdet Türker’in talimatıyla yapıldı. Yaşanılan ekonomik krizin en çok etkilediği pazarcıların ödediği yer parasına Mudurnu Belediyesi tarafından yüzde 80 zam yapıldı. Zaten krizin etkisiyle zar zor geçimlerini sağlayan pazarcı esnafları, yapılan zamma büyük tepki gösterdiler. Zamma isyan eden onlarca pazarcı esnafı konuyu görüşmek üzere gittiği Belediyeden içeri alınmadı. Necdet Türker’in görüşmekten kaçtığı pazarcılar Belediye Binası önünde basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar.

“EĞER BU İŞ ÇÖZÜLMEZSE DAHA ÜST MAKAMLARA ÇIKACAĞIZ”

Grup adına açıklama yapan Bayram isimli pazarcı esnafı, “Mudurnu esnafı yer paralarına yapılan yüzde yüzlere varan zamları protesto etmek için belediyeye geldi ancak başkanla görüşemedi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı’ndan randevu istiyoruz. Bu işin çözülmesini istiyoruz. Yer paralarını toplayamayacak arkadaşlarımız var. Yer parasını toplayamadığı için tezgahını kapatıp gidecek arkadaşlarımız var. Eğer bu iş çözülmezse daha üst makamlara çıkacağız” dedi.