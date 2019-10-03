Mudurnu’da sahte içki operasyonu

Haber: Volkan Yılmaz

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mudurnu ilçesindeki bazı tekel bayilerine ve sahte alkollü içki yaptığı belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Konuya ilişkin olarak vilayet bası merkezinden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlimiz Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren bazı tekel bayilerinde sahte (kaçak) alkollü içki yapımında kullanılan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden etil alkol ve çeşitli içkilere ait aroma satışı yapıldığının, şüpheli şahısların yakalanma ihtimaline karşın satışını yapmış oldukları ürünlerin büyük çoğunluğunu depolarında muhafaza ettikleri bilgilerinin alınması üzerine, 01.10.2019 günü saat:12.30 sıralarında (3) işyeri, (3) ikamet ve (1) depo olmak üzere toplamda (7) ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; Toplam 709 şişe 1 litrelik bandrolsüz Etil Alkol, Toplam 621 adet çeşitli içki aroması, Plastik bidon içerisinde 2,5 litre el yapımı viski ele geçirilerek el konulmuştur.

Yapılan operasyonda yakalanan (5) şahıs hakkında Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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