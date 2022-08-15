Mudurnu’da sel felaketi ne varsa götürdü!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Yolların ve ara sokakların sular altında kaldığı ilçede vatandaşlar belediyeden şikayetçi oldu.

Mudurnu’da sel felaketi ne varsa götürdü!

Haber: Uğur Balaban

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan dolunun ardından kent merkezinde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle yollar suyla dolarak, vatandaşlara zor onlar yaşattı. Sabah saatlerine kadar AFAD koordinesinde tüm ekipler çalışma yürüttü. Vatandaşlar her aşırı sağanak yağışta meydana gelen su birikmeleri ve sel olaylarında şikayetçi oldu. Mudurnu ilçesinin altyapısının bozuk olduğunu öne süren sel mağdurları, Mudurnu Belediyesi’ni suçlayarak sokakların sular altında kaldığını dile getirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bolu'da kuvvetli yağışın beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 11:24
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