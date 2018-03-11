Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesinde bulunan karamurat Köyünde iddiaya göre Y.Ç. (39), U.K. (34), Y.B. (16), A.K. (16) ve K.K. (28) aralarında daha önceden husumet bulunan V.B’nin (57) evine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B. evinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak havaya rastgele ateş etti. silahtan çıkan kurşunlarda Y.Ç ve U.K. ağır, Y.B. A.K ve K.K yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri V.B'yi gözaltına aldı.