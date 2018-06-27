Haber: BMA

Mudurnu Belediyesi, ilçede sünnet olmayı bekleyen çocuklar için bir program hazırladı. Belediye tarafından gerçekleştirilecek olan Sünnet Şöleni, 30 Haziran Cumartesi günü Yıldırım Beyazıt Camiinde okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Şölende saat 12.30-1700 arasında ise çeşitli animasyon gösterileri sunulacak. Mudurnu Belediyesi Sünnet Şöleni saat 20.00’de gerçekleştirilecek olan konserler ile sona erecek. Konser programında sanatçı Aslı Şahin’in yanı sıra Geredeli Mustafa Demir ve Harun Yoldaş Orkestrası da sahne alacak.