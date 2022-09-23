Mudurnu’da tarih kaderine terk edildi

Haber: Süleyman Kurt

Geçtiğimiz günlerde Mudurnu Belediyesi’nin başıboş ve ilgisiz bıraktığı Şehriman Tepesi’ne ait vahim durumu gözler önüne sermiştik. Mudurnu’nun tarihi ve kültürel miraslarına savaş açmış kişiler, sessiz kalmaya devam etti. Dünyadan bihaberliğin en belirgin örneği, Mudurnu’da bulunan Antik Çağ Açık Hava Sergisi. Mudurnu Belediyesi tarafından 10 Mayıs 2012 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanan 5000 m2 alan, Roma döneminden kalma mezar sütunları, sunaklar, sütunlarla dolu. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Ahi Kenti Mudurnu’ya gelen ziyaretçiler, belediye tarafından unutulan antik çağın ayak izlerini göremeden Antik Çağ Açık Hava Sergisi’nin yanından geçip gidiyor.

KOYUNLAR OTLUYOR

Parmaklıklar ardından görülen mezarlar, sunaklar ve sütunlar, Mudurnu Belediyesi’nin kenarda köşede unuttuğu kültürel miraslardan sadece birkaçı. Antik Çağ Açık Hava Sergisi’ni ziyarete gelen misafirleri önce zincirlenmiş bir kapı, ardından açık hava müzesinde otlayan koyunlar karşılıyor. “Antik çağ hakkında bilgi edinsem yeter” diyen ziyaretçiler bile paslanmış ve tahrip olmuş tabelaları okuyamıyor. Durumun vahimliğini dile getirerek yetkililere seslenen Murat Kaymakçıoğlu isimli vatandaş, “Mudurnu çevresinde bulunan tarihi eserler burada sergileniyor. Fakat gördüğünüz gibi En fazla 20 metre yakınına gidebiliyorsun. Eserlerin başında bilgi verici yazılar var. Ama kapılar kilitli. Dolayısıyla ben bilgi edinmek için kapıların üzerinden atlamam lazım. Bu da yanlış bir şey. Kapılar kilitli olduğu için eserleri gezemiyoruz. Burası tarih. Derler ki geçmişine sahip çıkmayan, geleceğini bilemezmiş. Görüyorsunuz. Geleceğimizin ne olacağı belli değil bu yüzden. Size koyunları göstereyim. Bu arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. En azından büyüyen otları yiyerek eserlerin etrafının daha temiz durmasını sağlıyorlar. Bir de dışkıları ile ağaçları besliyorlar. Yani koyunlar bile bizden iyi bakıyorlar alana. Yetkililerden talebimiz, daha çok ilgilenmeleri için bu kapıyı açmalarını, daha bakımlı hale getirmeleri, böylelikle ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek yerleri etkin olarak onlara sunmalarını rica ediyoruz” dedi.

GECELERİ İHTİŞAMLI AMA

2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Yıldırım Bayezid Hamamı, asırlardır misafirlere kapısını açıyordu. Görünen o ki Mudurnu Belediyesi, geçmişten günümüze Mudurnu’nun simgelerinden biri olan tarihi hamamı da unuttu. Erkekler kısmı giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe ve vakfiye özeti, bakımsızlıktan görünmez halde. Mudurnu’ya gelip, hamam deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçiler, kapalı kapılar ardında kalan hamama uzaktan bakınmakla yetiniyor. Yalnızca gece aydınlatmalarının yapıldığı hamam gece güzel bir görüntü oluştursa da işlevi olmayan bu hamamın ne zaman hizmete gireceği merakla bekleniyor.

RİCA ÜZERE AÇILIYOR

Mudurnu’nun kültürel mirasını ve tarihi geçmişini ziyaretçilere aktaran Mudurnu Kent Müzesi, eğer belediyeye ulaşabilirseniz ve onlardan rica ederseniz kapılarını sizlere açıyor. Mudurnu’yu gezip bir de ilçenin Kent Müzesi’ne gideyim diyen ziyaretçiler, tanıdık kimseleri yoksa Mudurnu’nun tarihini ve kültürünü deneyimlemeden oradan uzaklaşıyor.

Mudurnu’ya zarar veren bu aymazlığın kültürel, tarihi, ekonomik ve psikolojik sonuçlarıyla baş başa kalan Mudurnu sakinleri, durumun nereye varacağını merak ediyor.