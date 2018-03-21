Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar karşısında edinilen bilgilere göre Bolu’nun Mudurnu İlçesinde C.K adlı bir şahsı PYD/YPG terör örgütlerine destek propagandası yaptı. Hemen harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen C.K.’nın işlemleri devam ediyor.
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