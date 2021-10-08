Mudurnu’da “TORPİL” iddiası

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Daha önceden Mudurnu Kaymakamlığında görev yapan Tuğba Başaran’ın, mülakatta aldığı 89.0 puanla işe alınması iddiası, mülakata giren diğer adayları öfkelendirdi. Yine iddiaya göre işe alınan Tuğba Başaran’ın babası Ergün Hızel’in AK Parti Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi.

İddialar hakkında açıklama yapan ve mülakata katılan Eren Kaymak şunları söyledi; “05 Ekim 2021 günü yapılan mülakat 23 kişi katıldık ve mülakat öncesi, bizlere yetkililer boşu boşuna mülakata girmeyin, işe alınacak kişi Tuğba Başaran’dır, zamanınızı boşa harcamayın” diyerek, yapılan mülakatın tek taraflı ve torpili olduğunu açıkladı.

Öte yandan Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik’in covit-19 tedbirleri kapsamında evinde karantina altında olduğu ve mülakata Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan’ın katıldığı öğrenildi. Torpilli iş alımı yapılmasına diğer adaylarda tepki göstererek; “Aramızda 4 yıllık sosyal hizmetler kişiler bulunmasına rağmen Ak Parti yöneticisinin kızının işe alınması, adaletsizliğin en güzel örneği olmuştur. Liyakat burada işlememiştir. Aynı olay Kıbrıscık ilçesinde de olmuş ve alım iptal edilmiştir. Burada ki alımın iptal edilmesini ve konunun araştırılmasını istiyoruz” dediler.