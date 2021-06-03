Mudurnu’da trafik denetimi





Haber: Okay Özcan

Mudurnu’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında ilçenin giriş ve çıkış güzergâhlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, durdurdukları araçların takometre, hız, muayene ve lastik kontrollerini yaptı, eksik belgeli ve brandası olmayan kamyonların geçişine izin vermeyerek ceza uyguladı. Polis ve jandarma ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde kontrollere ağırlık vereceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 10:39