Haber: Semih Baykal

Kaza saat 08:25’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi ağaçlarbaşı mevkiinde ticari taksi ile Ahmet Gündüz’ün kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Gündüz elektrikli bisikletten yere düşerek yaralandı. Gündüz’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar müdahale etti. 112 Acil servis ekipleri daha sonra yaralı alarak ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



