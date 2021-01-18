Mudurnu’da tüfekle köpek avladılar

Haber:Erdal Tanrıverdi



Pelitözü Mahallesi'nde yaşayan Seher Sarıbayır, 7 yaşındaki "Duman" isimli köpeğinin arka bacaklarında saçma yaraları olduğunu fark etti. Yürümekte zorluk çeken yaralı hayvanı eve getiren Sarıbayır, Dost Hayvanları Koruma Derneğinden yardım istedi. Dernek tarafından alınarak Bilecik Osmaneli'ndeki veteriner kliniğine götürülen köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan yaralı köpek, iyileşmesinin ardından aileye teslim edilecek.

Dernek Başkanı Adem Gündüz, köpeğin vurulması üzerine ailenin kendilerinden yardım istediğini söyledi. Köpeği tedavi için veterinere götürdüklerini aktaran Gündüz, "Suç duyurusunda bulunacağız. Hayvanları vurup elini kolunu sallaya sallaya kimse dolaşamaz bu ülkede. Yasa var, bunların da suç olduğunu insanların öğrenmesi gerekiyor. Köpeği iyileştikten sonra aileye teslim edeceğiz." diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan Seher Sarıbayır da köpeğinin kimseye zararı olmadığını vurgulayarak, "Duman evimizi beklerdi. Ne istediler de tüfekle vurdular?" ifadesini kullandı.

Serkan Sarıbayır ise köpeğin yaralı olduğunu komşularından öğrendiklerini belirterek, "Köpeğe gittik, baktık. Diğer köpeklerle dalaştı zannettik. Komşu, köpeğimizi tüfekle vurmuş. Hemen veterinere haber verdim, ağrı kesici yaptık. Jandarmaya da şikayetimizi yaptık" dedi.