Mudurnu’da yama da işe yaramadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu ilçesi sakinlerinin çukurlaşan yollar nedeniyle çekmediği çile kalmadı. Yeni açılacak olan hastanenin yolu olarak kullanılacak olan yoldaki çukurlar belediye tarafından önce yamalanarak, kısa süreli çözüm aranmaya çalışıldı.

Ancak, aşırı yağmur yağışları ve trafik yoğunluğu nedeniyle yamalanan yollar yeniden çukurlaştı. Araç sahipleri girdikleri çukurlar yüzünden sanayiden çıkamadıklarından dert yanarken, vatandaşlar ise araçların çukurlardan geçerken sıçrattıkları çamurlu sudan şikayetçi oldular. Vatandaşlar bir iki ay sonra sonbahar mevsimine gireceklerini ve durumun daha kötüye gideceğini de dile getirerek, bir an önce yolun asfaltlanmasını istediler.