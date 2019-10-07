Mudurnu’da yaralar sarılacak

Haber: Volkan Yılmaz

Mudurnu’nun Karamurat Köyü Alaçam Mahallesi’nde meydana gelen hortum sonrası 5’i ağır 12 ev zarar gördü. Müstakil evlerin çatı kısımlarının zarar gördüğü ve maddi hasarın meydana geldiği afette herhangi can kaybı yaşanmadı. Konuyla ilgili olarak Bolu Valisi Ahmet Ümit yetkililerle görüştü ve afet hakkında bilgiler aldı. Ümit, hasar tespiti ve hasarların maddi miktarının ivedilikle aynı gün içerisinde belirlenmesi için gerekli talimatları verdi. Ayrıca, aşırı rüzgârdan evi hasar gören vatandaşlara kış mevsiminin yaklaşması da göz önünde bulundurularak gerekli katkı sağlanacak.