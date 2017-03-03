Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mudurnu ilçesesinde eş zamanlı operasyonda AK Partili eski Belediye Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Mudurnu Belediyesi Eski Başkanı Metin Soygür, Aydın Ö. ve Mehmet Y. gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Metin Soygür’ün ve diğer iki kişinin ev ve işyerinde de polis tarafından arama yapılarak çeşitli dokümanlara el konulduğu ve bilgisayarların imajlarının alındığı öğrenildi.