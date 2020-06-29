Mudurnu’da zincirleme kaza

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçe merkezine 5 km mesafede meydana gelen kazada 27 Z 5320 plakalı tır ile 14 BH 245 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark edemeyen ve aynı yönde ilerleyen bir kamyon ise kazayı fark etmedi ve 27 Z 5320 plakalı tıra arkadan çarptı. Üç aracın birbirine girdiği zincirleme kazada kimse yara almazken iki tırda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.