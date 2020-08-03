Mudurnu’daki vakalarla ilgili Valilikten açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

İl Sağlık Müdürlüğü adına Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “02.08.2020 tarihinde Gazete Bolu adlı sitedeki “MUDURNU’DA İŞÇİLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI” başlıklı haberde geçen; Mudurnu’da faaliyet gösteren ve 200’den fazla çalışanı olan bir fabrikada yaklaşık 15 işçinin koronavirüse yakalandığı, fabrikada üretime yaklaşık 15 gün ara verildiği haber ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak üzere bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bahsi geçen fabrikanın çalışanlarından yapılan testlerde pozitif vakalar saptanmış ve kişilerin tedavilerine ivedilikle başlanmıştır. Vakaların görülmesinden itibaren hızlı bir şekilde filyasyon çalışması da yapılmış, temaslılar Mudurnu ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince izole edilmiş, fabrikada dezenfeksiyon işlemleri ile maske, mesafe ve temizlik önlemleri temel olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerince gerekli tüm tedbirlerin devamı sağlanmıştır. Bununla birlikte fabrikanın belli bölümlerinde çalışan kişilere fabrika yönetimince kendi istekleri doğrultusunda Kurban Bayramı sebebiyle izin verilmiş olup diğer alanlarda üretime devam edilmektedir. İlgili firmaya, çalışanlarını antikor testi ile tarama yapması önerilmiş olup bahsi geçen işyeri ile ilgili tüm takipler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hassasiyetle yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”