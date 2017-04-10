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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Mudurnu’dan, Bolu’ya teşekkür

    Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, geçen gün Bolu Belediyesi Alaaddin Yılmaz’ın belediye meclisinde gündeme getirdiği ‘Mudurnu’da su işleri için destekte bulunacağız’ açıklaması için teşekkür etti.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 12:04
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    Mudurnu’dan, Bolu’ya teşekkür

    Haber: Ceylan Beykoz

    Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, geçtiğimiz günlerde Alaaddin Yılmaz’ın Mudurnu’nun su işleri ile alakalı ‘Mudurnu, bizim turistik bir ilimiz. Bolu’nun gözdelerindendir ve su işleri için gerekli çalışmaları ve desteği vereceğiz’ ifadeleri ve yardımları için açıklamada bulunarak teşekkür etti. İnegöl, açıklamasında “İlçemizin su şebekesi yaklaşık olarak 30 yıl önce yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Şebekede %70 oranında kayıp ve kaçak bulunmaktadır. Sık sık patlaklar oluştuğundan yeni şebekeye ihtiyaç duyulmuştur. İlçe genelinde yapılan termal tesisler ve TOKİ konutları nedeniyle yeni temiz su kaynaklarının bulunması, projeli kanalizasyon ve arıtma sistemlerine gereksinim bulunmaktadır. İlçenin temel altyapısını oluşturan, içme suyu temini ve isale hattı, kanalizasyon yağmursuyu hatları, temiz su ve pissu arıtma tesisi projeleri, bu projelerin uygulanması konularında teknik ve idari açıdan Bolu Belediyesinin desteği alınmaktadır. Su tahsisleri konusunda İçişleri Bakanlığı ve İller Bankasında bürokrasiyi aşma konusunda, su şebekesini arıtma sistemi konusunda, evsel atıkların arıtılması konuları ile ilgili Bolu Belediye Başkanlığımız katkı sağladığından dolayı Sayın Başkanımız Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcımız İhsan Ağcan Beye, Necmi ve Cengiz Beylere, Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli Beye ve İl Genel Meclisi üyelerimize şahsım ve temsil etmeye çalıştığım Mudurnu Halkı adına teşekkür ederim” diye söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Belediye, Başkanı, Mehmet, İnegöl

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