Mudurnulu çocuklar herkese örnek oldu

Haber: BMA

Mudurnu Belediyesi öncülüğünde yaklaşık iki yıl önce kurulan ve gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarıyla herkese örnek olan Mudurnu Çocuk Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle bir ilke imza attı. Mudurnu Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile ilçedeki yardıma ihtiyacı olan aileler için çeşitli yardımlar gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl “Çocuklarımız paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu, yardımlaşmanın ne kadar kutsal bir olay olduğunu yaşayarak gördüler. İçten bir sarılmanın her şeyden daha anlamlı olduğunu kavradılar. Söz konusu ailemizin halen daha eksikleri mevcut. Yardımcı olmak isteyenler Mudurnu Emniyet Müdürlüğü veya Mudurnu Belediye Başkanlığımıza yardımlarını ulaştırabilirler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.