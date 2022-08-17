Mudurnululara müjde: Devlet Hastanesi açılıyor

Haber: Süleyman Kurt

Mudurnu ilçe girişinde yapılan ve inşaatı tamamlanan 25 yataklı Mudurnu Devlet Hastanesi hizmete giriyor. İçerisinde acil servis, poliklinikler, diş, evde bakım, röntgen, morg ve diyaliz birimlerinin bulunacağı hastanenin 22 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hasta kabulüne başlayacağı açıklandı.

DİYALİZ ÜNİTESİ OLUŞTURULDU

Göynük, Taşkesti ve Mudurnu’da diyaliz hastası olan vatandaşların Bolu merkeze gitmeden diyaliz ihtiyaçlarını karşılamak için Mudurnu Devlet Hastanesi’nde diyaliz ünitesi de oluşturuldu.

Hastanenin yapımında ilçenin hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı bu konuda ciddi destekte bulundu.