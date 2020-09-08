Haber: Erdal Tanrıverdi

2019 Ekim ayında Mudurnu'ya kaymakam olarak atanan Yelek, ilçe hükümet konağı önünde daire müdürleri tarafından karşılanmıştı. Daha sonra makam odasına geçen Kaymakam, burada daire müdürlerinden ilçe hakkında bilgi almış, Görevinin ilk gününde Kaymakam Yelek, burada yaptığı konuşmada Mudurnu'nun geleceği için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek görevine başlamıştı.

Kaymakam Yelek bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Mudurnululara veda etti. Kaymakam Muhammet İkbal Yelek sosyal medya hesabından yaptığı mesajda "Devletimizin tensipleri ile Bitlis'in Hizan ilçesine görevlendirilmiş bulunmaktayım. Görev yaptığım süre boyunca Mudurnu ilçemizde sizlere gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden hizmet etmeye gayret gösterdim. Şimdi vatanımızın başka bir noktasında necip milletimize aynı aşkla hizmet etmeye devam edeceğim. Hakkınızı helal edin, Allaha emanet olun Diyerek mudurnululara veda etti.