Mudurnu’nun Bal Kabaklı Gözlemesi

Haber: Onur Akçelik

İlimiz Bolu’nun güzide ilçelerinden bir olan Mudurnu’da “Mudurnu Bal Kabaklı Gözleme” isimli gözleme ile Coğrafi İşaretli Ürün olmaya hak kazandı. Ülkemizde her geçen gün önemi ve sayısı artan coğrafi işaretli ürünler listesine ilçemizden bir ürün daha dâhil oldu. Mudurnu’nun yemek ve sofra kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Mudurnu Bal Kabaklı Gözleme'si, Mudurnu ile özdeşleştiği bilinmesine rağmen yakın çevre tarafından da sahiplenilmeye çalışılan bir gözleme çeşidi. Yöre halkının ısrarlı takibi sayesinde MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın maddi destekleri ve Danışman olan Mesut Kaplan’ın danışmanlığında nihayet Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ile tescillendi. Pandemi öncesi törenle teslim edilen tescil belgeleri, alınan tedbirler nedeniyle posta yoluyla Kaymakamlığa gönderildi.

Mudurnu halkı, sıranın köklü Mudurnu sofra kültüründe önemli yeri olan en iddialı ürünü “Mudurnu Kaşık Sapı”nın olduğunu belirttiler.