Mudurnu’nun ilk tescilli ürünü Basma Helva oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’de oda olarak en fazla ürün tescil başvurusunda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası, başarısını sürdürmeye devam ediyor. İlimizde son 3 yıl içerisinde Göynük Tokalı Örtmesi, Bolu Kızılcık Tarhanası, Göynük Bombay Fasulyesi, Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Çivril fasulyesi, Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Sarı Patates, Bolu Kabaklı Gözlemesi ve Bolu Göynük Uğut Tatlısı tescillenmişti. Geçen ay tescillenen Bolu Dağı Fındığı’ndan sonra bu Mudurnu Basma Helvası da tescillenen son ürünümüz oldu.

Projenin başlamasında, şekillenmesinde ve nihayete ulaşmasında büyük emekleri olan Mudurnu Kaymakamlığı'na Mudurnu Sosyal Yard. veDay. Vakfı Müdürü Mustafa Soygür, Basma Helvası’nın Mudurnu ilçemizde coğrafi ürün mahreç işareti olan ilk ürün olmasını sağladı.

COĞRAFİ İŞARET VE MAHREÇ ÜRÜN NEDİR

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.

Mahreç ürün ise gene belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere deniyor. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.

Coğrafi işaret tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını koruyacak, ürünlerimize katacağı pazarlama gücü ile ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.