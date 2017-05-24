Haber; Uğur BALABAN

Mudurnu ilçesinde anaokulu öğrencileri törenle mezun oldu. Okul Müdürü Emine Doğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yıl içinde yaptığı çeşitli eğitim çalışmalarını sergiledikleri şenlikle yeni bir döneme adım attıklarını ifade ederek, "Bizlerden desteğini esirgemeyen ailelere, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ederiz. Okul aile birliği yararına da ailelerin hazırlamış oldukları ürün ve yiyeceklerin satışından elde edilecek geliri de okul masraflarına ve öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacaktır." dedi.

Anaokulunu bitiren öğrencilere diplomaları İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Kartaloğlu ve Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Ruhi Dereli tarafından verildi.