Mudurnu’nun sorunları Zoom toplantısında görüşüldü

Haber: Süleyman Kurt

Mudurnu Çalıştayı ve Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliği ile düzenlenen toplantıda Mudurnu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan karşılaştığı birçok sorun üzerine konuşuldu. Toplantı sonrasında deklarasyon yayınlayan Tahsin Özyamak şu ifadelere yer verdi:

“Toplantımız genel anlamda çok verimli geçti. Bundan sonraki süreçte toplantılara katılımın artması, teknik konuların ele alınması ve çalışma gruplarının oluşturulmasında görüş birliğine varılmıştır”

“Mudurnu’daki sorunların çözümünde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Mudurnu’da yaşayanların çabaları önemli olsa da burada doğmuş, kültürü ile donatılmış ve gurbette olsak da kalbi Mudurnu için atan hemşehrilerimizin katkılarına çok ihtiyaç olduğu aşikardır.”

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

“Bu görevi memleketimize ödeyeceğimiz bir borç olarak düşünmenin ve harekete geçmenin geç de olsa tam zamanıdır. Yoksa yukarıda bahsi geçen birçok kültürü kaybetmenin arifesindeyiz. Kısacası, ‘Yarın çok geç olabilir !!!’ Bu değerli toplantıyı düzenleyen ve kamuoyu oluşmasına katkı sağlayan başta Fulya Kırımlıoğlu Hanımefendi ile Nevzat Anıltan’a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, saygılarımı sunuyorum.”