Haber: BMA

İlçe Emniyet Müdür V. Hasan Hüseyin Turanlı, AKP İlçe Başkanı Rıdvan Sevinç, CHP İlçe Başkanı Sami Özdemir, MHP İlçe Başkanı Cihan Düztaban ve Mahalle Muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantıda özellikle turizm alanında yapılan yatırımlar, yapılması planlanan işler hakkında bilgiler verildi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantıda Mudurnu'nun daha fazla tanıtıma ihtiyacı olduğu, gelen turist gruplarının daha kaliteli hizmet almaları gerektiği konuları üzerinde özellikle duruldu. Toplantı sonunda esnaflar dilek ve temennilerini aktardı. Öncelikli sorunların belirlenmesi ve çözümleri ile ilgili daha butik toplantılar yapılmasının kararlaştırılmasının ardından toplantı sona erdi.