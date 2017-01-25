Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( TÖMER )'nde eğitim alan öğrenciler Türkçe dil derslerinin yanında çeşitli bölgelere ziyaretler gerçekleştirerek şehrimizi yakından tanımaya çalışıyorlar. Öğle yemeğinde İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tarafından ağırlanan öğrenciler, Mudurnu Belediyesi personeli eşliğinde ilçenin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgiler aldılar.

Öğrencilerin ziyaretinden sonra bir açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl; " AİBÜ TÖMER öğretim üyeleri ve öğrencilerini bir kez daha Mudurnu'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkelerinden gelen öğrenci kardeşlerimiz olmuştu. Bu yıl da Moğolistan Devlet Üniversitesi'nden gelen öğrenci kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Mudurnu İpek Yolu güzergahında yer alan bir yerleşim yeri, Orta Asya'da da Moğolistan'ın bir çok şehri bu önemli güzergahta yer alıyor. Bizleri ziyaret eden herkes ve her grup çok değerli ama bugün gerçekleşen bu ziyaret daha bir anlamlı. Ben Abant İzzet Baysal Üniversitenin tüm yöneticilerine, TÖMER'de görevli öğretim üyelerine ve öğrencilere bu güzel ziyaret için teşekkür ediyorum" dedi. BMA