Daha önce Mudurnu Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimi bulunmuyordu. İlçede bu ihtiyaç çocuk hastalar için önem arz etmekteydi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bu ihtiyaca binaen 4 Ocak 2018 Perşembe gününden itibaren her Perşembe olacak şekilde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimi görevlendirerek bu eksikliği tamamlamış oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL; “Mudurnu ilçemizin çocuk sağlığı uzmanı ihtiyacı uzun zamandır bulunmakta. Bu ihtiyacı gidermek için her Perşembe günü Mudurnu Devlet Hastanemizde hizmet verecek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimi görevlendirildi. Bu sayede çocuk hastalarımızın mağduriyeti ve ilçenin ihtiyacı giderilmiş olacak.” dedi.

İlçelerimizin hekim ihtiyaçlarının zamanla ve iyi bir planlama ile giderileceğini belirten DEMİRKOL, ilçe sağlık kuruluşlarının personel ve diğer ihtiyaçları bakımından daima destekleneceğini söyledi.