Haber: Ceylan Beykoz

Alınan yangın söndürme tankerlerini kontrol eden Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin emeği geçenlere teşekkür ederek, yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

KIZILAYA YENİ HİZMET BİNASI

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Kaygana Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde bulunan bina Kızılay Mudurnu Şubesine devredildi.

Kaymakam Efecan Şahin yeni hizmet binasının tapusunu Kızılay Mudurnu Şube Başkanı Mehmet Küçükatalay’a ve Mudurnu Belediye Başkanı aynı zamanda Kızılay Mudurnu Şube Başkan Yardımcısı olan Mehmet İnegöl’e teslim etti.

Kaymakam Şahin kazandırılan yeni hizmet binasının Türk Kızılayı’na hayırlı olmasını temenni etti.