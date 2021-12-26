Mudurnu’ya yakışmadı!

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Ahmet Kayhan Mezarlığında ve mezarlık yolu üzerinde bulunan çöpler temizlenmeyi bekliyor. Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntülerde görüldüğü üzere çöpler sadece yer atılmamış, ağaçların tepelerine kadar atılmış. Whatsapp ihbar hattımıza gelen bilgiler arasında ağaç dallarına kadar çöple dolu olduğu acilen temizlenmesi gerektiği ifade edildi. 4 bir yanı ormanlarla çevrili ilimiz Bolu’da bu görüntülerin görülmesi Mudurnu’ya hiç yakışmadı. Ahmet Kayhan Mezarlığı yakınlarında bulunan çimenlik alanlarda piknik yapan vatandaşların çöpünü öylece bırakıp gitmesi yemyeşil alanlarda rengarenk görüntü oluşturdu. Ülkemizin farklı noktalarında yere atılan çöpler olduğu gibi Mudurnu ilçemizde de var fakat burada sadece yerlere değil ağaç dallarına atılmış çöpler bulunuyor. Mudurnu Belediyesi himayesinde bulunan alanın ne zaman fark edilip de temizleneceği kamuoyunda büyük merak uyandırdı.