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22 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Mudurnu’ya yeni müze

    Mudurnu Belediyesi tarafından hazırlanan Mudurnu Kaymakamlığı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortağı olduğu ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Yap - İşlet - Yaşat Mudurnu Kent Restorasyon Atölyesi ve Ahilik Müzesi" projesi kapsamında " Mudurnu Ahiler Müzesi" açılıyor.

    22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:13
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    Mudurnu’ya yeni müze

    HABER:Ceylan Beykoz

    26 Mayıs Cuma günü saat 12:00'de Mudurnu Geleneksel Esnaf Duasıyla birlikte açılacak olan müzenin restorasyon işleri proje kapsamında yetiştirilen usta ve çıraklar tarafından gerçekleştirildi.

    Mudurnu Ahiler Müzesi, 2015 Yılında UNESCO Dünya Miras Alanları Geçiçi Listesine "Tarihi Ahi Kenti Mudurnu" adıyla dahil olan tarihi ilçemizde Demirciler Çarşısında yer alan ve 2009 yılında Türkiye'de Yılın Ahi Babası seçilen Merhum Hacı Mehmet Şenkaya ve yine Mudurnu'da uzun yıllar demir ustası olarak hizmet vermiş Merhum Emin İnce'nin iş yerleri restore edilerek, Mudurnu'ya gelen turist grupları ve, Ahilik Kültürü ile ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için kapılarını açıyor.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Belediyesi, Hazırlanan, Mudurnu, Kaymakamlığı

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