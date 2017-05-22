HABER:Ceylan Beykoz

26 Mayıs Cuma günü saat 12:00'de Mudurnu Geleneksel Esnaf Duasıyla birlikte açılacak olan müzenin restorasyon işleri proje kapsamında yetiştirilen usta ve çıraklar tarafından gerçekleştirildi.

Mudurnu Ahiler Müzesi, 2015 Yılında UNESCO Dünya Miras Alanları Geçiçi Listesine "Tarihi Ahi Kenti Mudurnu" adıyla dahil olan tarihi ilçemizde Demirciler Çarşısında yer alan ve 2009 yılında Türkiye'de Yılın Ahi Babası seçilen Merhum Hacı Mehmet Şenkaya ve yine Mudurnu'da uzun yıllar demir ustası olarak hizmet vermiş Merhum Emin İnce'nin iş yerleri restore edilerek, Mudurnu'ya gelen turist grupları ve, Ahilik Kültürü ile ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için kapılarını açıyor.