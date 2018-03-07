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    • Müebbet hapis cezası aldı ama!!!

    Bolu’da 2 Şubat 2016 tarihinde zihinsel engelli olan 30 yaşındaki Erhan Gümüş’ü canavarca öldüren ve bu suçtan müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ömer Şancı, cinayet günü ve öncesinde akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlamaya çalışıyor.

    06 Mart 2018 Salı 17:03
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    Müebbet hapis cezası aldı ama!!!
     Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da, 34 yaşındaki Gökhan Çakır, 48 yaşındaki Ömür Baltacıoğlu ve 32 yaşındaki Ömer Şancı’nın, zihinsel engelli 30 yaşındaki Erhan Gümüş’ü, canavarca öldürmek suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sanıklardan biri olan Ömer Şancı, cinayet günü ve öncesinde akli dengesinin yerinde olmadığını avukatları yoluyla istinaf mahkemesine bildirdi. İstinaf Mahkemesi zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Şancı’nın yeniden yargılanmasını istedi.

    Üst mahkemenin dosyayı yeniden Bolu Ağır Ceza Mahkemesine göndermesiyle birlikte Şancı’nın; “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira” suçundan yargılanmasına yeniden başlanıldı. Şancı, müebbet hapis cezasından kurtulmak için akli dengesinin yerinde olmadığını ve bunda alınacak raporla belgeleyeceğini belirtmesi üzerine mahkeme heyeti, Şancı’nın üst düzey bir hastanede muayene edilerek akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir raporun mahkemeye sunulmasına ayrıca, vahşice öldürülen Gümüş’ün, özürlü olup olmadığına dair raporunda mahkemeye sunulmasını belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 2, Şubat, 2016, Tarihinde

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