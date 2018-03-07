Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da, 34 yaşındaki Gökhan Çakır, 48 yaşındaki Ömür Baltacıoğlu ve 32 yaşındaki Ömer Şancı’nın, zihinsel engelli 30 yaşındaki Erhan Gümüş’ü, canavarca öldürmek suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sanıklardan biri olan Ömer Şancı, cinayet günü ve öncesinde akli dengesinin yerinde olmadığını avukatları yoluyla istinaf mahkemesine bildirdi. İstinaf Mahkemesi zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Şancı’nın yeniden yargılanmasını istedi.

Üst mahkemenin dosyayı yeniden Bolu Ağır Ceza Mahkemesine göndermesiyle birlikte Şancı’nın; “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira” suçundan yargılanmasına yeniden başlanıldı. Şancı, müebbet hapis cezasından kurtulmak için akli dengesinin yerinde olmadığını ve bunda alınacak raporla belgeleyeceğini belirtmesi üzerine mahkeme heyeti, Şancı’nın üst düzey bir hastanede muayene edilerek akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir raporun mahkemeye sunulmasına ayrıca, vahşice öldürülen Gümüş’ün, özürlü olup olmadığına dair raporunda mahkemeye sunulmasını belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.