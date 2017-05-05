HABER: Faruk ÇİDEM



Zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü öldürerek ormanlık alana gömdükleri iddiası ile "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma" suçlamaları ile yargılanan 34 yaşındaki Gökhan Çakır, 48 yaşındaki Ömür Baltaoğlu ve 32 yaşındaki Ömer Şancı'nın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan Gökhan Çakır, polise haber vererek olayın aydınlatılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu suçu işlesem polise gitmezdim. Cezam neyse çekeceğim." dedi.

Ömür Şancı ise yaşanan cinayet olayı ile ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Ben sadece şahsı aracımla oraya götürdüm. Onun dışında başka bir suçum yok. Vicdanen rahatım. ama işin başında şikayet etmediğim için pişmanım. Ben suçu işlemedim." şeklinde konuştu.

Ömür Baltaoğlu'da diyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti 3 sanığa "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti tahdit" suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da "iftira" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Duruşma çıkışında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Ömer Şancı'nın annesi İsmigül Şancı sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi.