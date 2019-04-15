Müebbet hapsi isteniyor

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, 17 Kasım günü Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah Tokuş, beraberlerine yakınlarını da alarak, mahallede buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı noktada karşı karşıya gelen 2 grup arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, iddiaya göre tabancayla Tolga Kurul'a ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kurul, tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden Emrah Tokuş çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Tutuklu yargılanmasına başlanan Emrah Tokuş hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan D.B. ve O.B. hakkında da 'yaralama' suçundan dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Tokuş, tutuksuz sanıklar D.B. ve O.B. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada ifade veren Emrah Tokuş, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ileri sürerek, "Olay günü M.K. ve D.B. ile beraber alkol almıştık. Daha sonra topladığımız hurdaları satmak üzere hurdacı Taner'in dükkanına gittik. Buraya geldiğimizde O.K. ve babası Y.K. de dükkana geldiler. Herhangi bir şey olmadan O.K. bize saldırmaya başladı. Burada aramızda bir arbede yaşandı. Dükkan sahibinin araya girerek bizi ayırdı. Daha sonra biz arabamıza binerek buradan uzaklaştık" dedi.

Tokuş, M.K.'nın kavga ettikleri kişilerin akrabalarının yanına gelebileceğini söyleyerek kendisinden silahı istediğini anlatarak, "Ben de bunun üzerine evde bulunan tabancayı kendisine verdim. Daha sonra 5-6 tane bira alarak D.B.’yi ve O.B.’yi de evlerinden aldıktan sonra Kavaklık diye bilinen alana gittik. Biz burada alkol alırken bir minibüs ve arkasından da siyah bir araç geldi. Bu arabadan O.D, O.K, T.K, İ.Ö, ve Mehmet isimli şahıslar indiler. T.K. iner inmez bana saldırdı. Biz kendisiyle kavga etmeye başladık. Daha sonra O.K. da bana vurdu. Ben yere düştüm. Bu esnada beyaz bir araba geldi. Arabanın gelmesinin ardından silah sesleri gelmeye başladı. Toplam 4-5 el silah atıldı. Ben bunun üzerine korkarak arabama bindim ve çalıştırarak olay yerinden diğer arabalara vurarak kaçtım." şeklinde konuştu.

Kendisinin öldürme olayı ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Tokuş, "Bu olaydan hemen sonra ailemin başına bir iş gelebileceğini düşünerek hepsini toplayarak aracımla akrabalarımın yaşadığı Bahçeköy’e götürmek istedim. Ben oraya giderken polisin arkamdan anons yaptığını duymadım. Duyar duymaz zaten aracımı durdurdum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar D.B. ve O.B. de suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıklar ile şikayetçileri dinledikten sonra tutuklu sanık Emrah Tokuş'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, 17 Mayıs tarihinde Kavaklı diye tabir edilen yerde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı, keşifte görülen hususların değerlendirilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 19 Haziran tarihine ertelendi.