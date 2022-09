MÜFETTİŞLER NE YAPSIN !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...





O sabah Ekrem erkenden uyandı. Banyoya gitti. Tıraşını oldu üstünü giyindi. Öğretmen olarak yeni atandığı okula gitmek için heyecanla evden çıkıp okulun yolunu tuttu. Çok geçmeden okula geldi. Okulun bahçesinde öğrenciler toplanmaya başlamıştı. Törenler yapıldı. İlk ders zili çaldı. Öğrenciler sınıflara girdi. Öğretmenlerini beklemeye başladı.



Çok geçmeden Ekrem sınıfına girdi. Girer girmez eline kalemi alıp tahtaya Merhaba çocuklar nasılsınız yazdı. Çocuklara dönüp işaretle cevap istedi. Çocuklar şaşkın bir vaziyette öğretmenlerini selamlayıp iyiyiz dediler. Ekrem tahtaya döndü. “ Arkadaşlar ben Ekrem biyoloji öğretmeninizim. Lütfen kendinizi sıra ile ayağa kalkıp tanıtabilir misiniz?” Yazdı.



Öğrenciler yine şaşkın bir vaziyette tahtada yazılanı yaptılar. Ancak hepsi merak etmeye başlamıştı. Acaba öğretmen her şeyi niye tahtaya yazıyordu ve niye konuşmuyordu? İçlerinden biri dayanamadı. Kendini tanıttıktan sonra Ekrem’e öğretmenim niye konuşmuyorsunuz sorusunu sordu? Ekrem gülümsedi. Eliyle bir dakika işareti yapıp tahtaya döndü. Arkadaşlar kusura bakmayın söylemeyi unutmuşum. Benim işitme problemim var dolayısıyla da konuşma problemimde var diye yazdı.



Öğrenciler yine şaşırdı. “ Öğretmenim sen duyamadığını söylüyorsun ancak bizden kendimizi sesli bir şekilde tanıtmamızı istiyorsun. Duyamıyorsan bizi nasıl anlıyorsun?” Diye sordu. Ekrem yine gülümsedi. Tahtaya” işitme problemim var dedim size ancak gözlerim gayet iyi görüyor dudaklarınız okuya biliyorum. Yani ne dediğinizi anlıyorum.” yazdı.



Öğrenciler bu cevabı görünce gülümsediler ve kendilerini tanıtmaya devam ettiler. İlk başta öğretmenlerinin konuşmaması tuhaf gelse de zaman içinde olaya alıştılar ve Ekrem öğretmenlerine ayrı bir sevgi ve saygı duymaya başladılar. Hatta sınıftaki çoğu öğrenci Ekrem öğretmenden işaret dili öğrendi ve sınıfta işaret diliyle iletişim kurmaya başladılar. Her şey yolunda gidiyordu.



Tabii işaret dili ile uğraşanlar bilir. İşaret dili öğrenenler ve aktif olarak bu iletişim şeklini kullananlar normal konuşurken bile ellerini çok oynatırlar vücut dilini çok kullanırlar. Aslında vücut dilini kullanmak anlaşılmak için güzel bir yoldur. Ancak bazı insanlara garip gelebilir. İşte öyküde de dikkatli veliler çocuklarını gözlemlerken konuşurken ellerini çok oynattığını fark etti. Çocuklarına niye böyle yapıyorsunuz diye sordu. Tabii çocuklarda Ekrem öğretmeni ve özel durumunu anlattı.



Bunun üzerine bazı veliler okula geldi. okul yönetimine bu öğretmenin çocuklarımızı yeterince iyi yetiştiremeyeceğini düşünüyoruz. Adam konuşamıyor bile ayrıca çocuklarımız konuşurken ellerini kollarını oynatmaya başladı. Bu öğretmeni değiştirin yoksa biz okulu değiştireceğiz dediler. Okul müdürü : efendim Ekrem öğretmen genç olmasına ve dezavantajlarına rağmen okulumuzun en başarılı öğrencilerle iletişimi çok çok iyi olan öğretmenlerimizdendir. Çocukları da gayet iyi yetiştireceğinden eminim. Lütfen kararınızı bir kez daha düşünün. Çünkü öğretmenimiz gayet başarılı diyerek Ekrem öğretmeni savunur



Veliler Müdür Bey siz ne kadar iyi deseniz deyin. Biz çocukları iyi yetiştiremeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden o öğretmenin değişmesini istiyoruz dediler. Tabii müdür bey hiçbir şey yapmayınca şikâyetler üzerine olayı incelemek için okula müfettişler geldi. yaklaşık bir hafta Ekrem öğretmenin derslerini ve sınıftaki çocukları gözlemledikten sonra kararlarını açıklamak için velileri, Ekrem öğretmeni ve çocukları sınıfta toplarlar ve…….



Evet, okulların başlayacağı bu günlerde yine kendi kalemimden bir öyküyü paylaşmak istedim. her zamanki gibi öyküyü yarıda kesip size birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle Ekrem gibi bir öğretmen sizin çocuklarınızın öğretmeni olsa ne düşünürsünüz? Sizce müfettişler ne yapmalı? Ekrem bu soruşturmanın sonucu ne olursa olsun görevine devam etmeli mi? Zor sorular sorduğumu biliyorum. Ancak bunlar gerçek hayatta da zaman zaman yaşanabiliyor. Onun için birazcık düşünelim. Yorumlarınızla haftaya öykünün devamını birlikte belirleyelim…



Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar….