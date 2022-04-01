Müfettişler soruşturma için geldi





Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı talimatıyla bakanlık teftiş kurulunda görevli iki başmüfettiş geçtiğimiz ay başında Bolu İl Tarım Müdürlüğüne gelerek 25 gün boyunca şikayet konuları hakkında denetleme ve raporlama faaliyetinde bulundu. Onlarca vatandaşın yanı sıra Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından da şikayet edilen Tarım İl Müdürlüğü faaliyetleri mercek altına alındı.

VATANDAŞ ZARARA UĞRATILDI

Tarım il müdürlüğü tarafından köylülere % 50 hibe ile dağıtılan Gerdone cinsi mısır tohumlarının rekolte ve nem oranı sebebiyle çiftçilerin % 30 ila % 50 arasında zarara uğramasına neden oldu. Konuya ilişkin çiftçilerden gelen onlarca şikayeti Ziraat Odası Başkanlığı bakanlığa iletti. Tarım Bakanlığı müfettişleri 15 kadar çiftçi ile görüşerek hatalı mısır tohumu cinsi seçiminin yapıldığını, rekolteve nem oranı kaynaklı olarak çiftçinin binlerce lira zarara uğratıldığını tespit etti. Görevi ihmal ettiği belirlenen Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma açıldı.

KAFAYA GÖRE YOLLUK ALMIŞLAR

Tarım müdürlüğüne gelen müfettişler tarafından araştırılan onlarca konu içerisinde öne çıkan bir başka başlık ise görev yollukları oldu. Tarım İl Müdürü ve diğer personel tarafından saha görevine çıkıldığı zaman alınan yolluk paralarının yönetmeliklere aykırı olarak tahakkuk ettirildiği, saha görevine çıkmayan müdür ve personele yolluk ödendiği ve haksız kazanç sağlandığı iddialarını değerlendiren müfettişler bu konu hakkında da rapor hazırladı. Birçok personele ve İl Müdürüne zimmet çıkarıldı.

MOBBİNG İDDİALARI ARAŞTIRILDI

Gelen teftiş kurulu müfettişleri müdürlük bünyesinde özellikle kadın çalışanlara mobbing uygulandığı iddialarını da masaya yatırdı. Mobbing uygulandığı kararına varan müfettişler hazırladıkları raporda İl Müdürlüğünde bulunan üç üst yönetici hakkında bakana rapor sunacağı haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında.

Göreve geldiği günden beri sürekli tartışma ve şikayetlerin odağında yer alan Bolu İl Tarım Müdürü İzzet Murat hakkında raporda ayrı bir başlık açıldığı ve 9 farklı konuda savunmasının alındığı öğrenildi.