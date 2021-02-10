Müftü Genç, Fasıl Köyünü ziyaret etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Müftüsü Orhan Genç, Fasıl Köyünü ziyaret etti. Müftü Orhan Genç’e ziyarette, Vaiz Harun Bakan, Kadir Öztürk, Din Görevlisi Ahmet Sinan Yerli eşlik etti. Müftü Genç ve beraberindekileri, Fasıl Köyü Muhtarı Uğur Aydoğan, Cami Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İmam-Hatib Harun Yurttutan karşıladılar.

Müftü Genç ziyarette, Gençlik Merkezi bünyesinde Müftülüğün katkılarıyla yapılan gençlik kütüphanesini, cami müştemilatında bulunan toplu yemek alanı, çocuk parkı, yeşillendirilmiş alan gibi yapıları yerinde inceledi. Genç, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile ortak işbirliğiyle gençlere ve 18 yaş altı öğrencilere yönelik yapılacak irşad ve sportif faaliyetler hakkında Fasıl Köyü Camii İmam-Hatibi Harun Yurttutan’dan bilgiler aldı. Yapılacak faaliyetler olarak toplu hatim, Kur'an-ı Kerim kursları, mesleki gelişim kursları, gençler için masa tenisi, çocuklar için zeka geliştirici oyunlar ve dinî oyunlar olmak üzere birçok konular görüşüldü. Orhan Genç, yapılan çalışmalar için teşekkür ederek hizmetlerin devamı için desteklerinin devam edeceğini söyledi.