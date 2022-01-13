Müftü, sabah namazında gençlerle buluştu



Haber: S. Özge Yücel

Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli projelerden biri olan sabah namazı buluşmaları Rehber Manevi Danışman koordinesinde Yenimahalle Merkez Camii’nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu hafta ifa edilen sabah namazı buluşması programına katılan Gerede Müftüsü Yüksel Başkan gençlerle bir araya geldikten sonra gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunurken geleceğimiz olan gençlerle böyle manevi atmosferde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, bu güzel birlikteliğe katılanlara ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.